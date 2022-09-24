Tüketici kredilerinde sigorta dayatmasına son

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla bankalar tarafından kullandırılan kredilerde tüketici lehine bazı düzenlemelere gitti. Buna göre artık bankalar vatandaşa sigortalı ve sigortasız karşılaştırmalı ödeme planı teklifinde bulunacak. Ayrıca vatandaş gerekli bildirimi yapmadan 14 gün içinde kredi borçlarını kapatması durumunda cayma hakkını kullanabilecek. Yapılan değişiklikte, tüketicilerin kredi sözleşmesi ve konut finansmanı sözleşmelerinde 30 gün önce bilgilendirme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, akdi ilişkinin sona ermesine kadar akdedilen hukuki metinler ve bu metinlere bağlı uygulamaların yeni düzenlemeyle tüketiciyi koruma amacı ile sıkı kurallara bağlandığı vurgulandı.

■ RANA BÜYÜKTAŞ/ANKARA