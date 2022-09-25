Altında yatırım zamanı

Gram altın fiyatının gerilemesi ile birlikte piyasada alım yönünde yaşanan hareketlenme sürüyor. Uzmanlar, yatırım yapacak vatandaşlara uzun vadede kar hedeflemelerini tavsiye ederek, "Doğru yatırımın ilk kuralı, düşüş zamanlarını bir fırsat olarak görüp değerlendirmektir" dedi. Hafta başında gram altının fiyatında gerileme görülürken, yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti.

DÖVİZLER BOZDURULDU

Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi. Hafta başından bugüne kadar yoğun mesai yapan kuyumcular çeyrek altın ve işçilikli ziynetin yanı sıra gram bazında külçe altın sattıklarını söyledi.

ALAN DA SATAN DA KAZANIYOR

BİN liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, alım yönünde artan hareketlilik kuyumcu esnafının da yüzünü güldürdü. Kuyumcular, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Bu durumu da altın yatırımcıları özellikle değerlendiriyor. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara. Önümüzdeki haftalarda altın yeniden yükselişe geçecektir. Her düşüş alım için bir fırsattır. Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyoruz" dedi.