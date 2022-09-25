  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bu proje Aliaga’ya nefes aldıracak

Bu proje Aliaga’ya nefes aldıracak

25.9.2022

Bu proje Aliaga’ya nefes aldıracak
Aliağa Belediyesi'nin İzmir-Çanakkale yolu eski garaj mevkiinde hayata geçirdiği, şehir trafiğine nefes aldıracak katlı kavşak projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 18 Temmuz'da başlayan projenin yüzde 60 oranında tamamlandığını söyledi. Katlı kavşak, tamamlandığında İzmirÇanakkale güzargahında transit geçişi sağlayarak Aliağa'ya uzun yıllar hizmet edecek. Hummalı çalışmaların devam ettiği katlı kavşakta önümüzdeki hafta başından itibaren Fatih Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nden Güzelhisar Caddesi'ne trafik akışının başlatılması planlanıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA