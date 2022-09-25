Bu proje Aliaga’ya nefes aldıracak

Aliağa Belediyesi'nin İzmir-Çanakkale yolu eski garaj mevkiinde hayata geçirdiği, şehir trafiğine nefes aldıracak katlı kavşak projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 18 Temmuz'da başlayan projenin yüzde 60 oranında tamamlandığını söyledi. Katlı kavşak, tamamlandığında İzmirÇanakkale güzargahında transit geçişi sağlayarak Aliağa'ya uzun yıllar hizmet edecek. Hummalı çalışmaların devam ettiği katlı kavşakta önümüzdeki hafta başından itibaren Fatih Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nden Güzelhisar Caddesi'ne trafik akışının başlatılması planlanıyor.

DİĞER