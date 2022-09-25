İhtiyaç sahiplerine 171,9 milyonluk destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 171,9 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Yanık, program kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirileceğini, düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini kaydetti. Ziyaretlerin Bakanlığın yapacağı çalışmalara ışık tutacağını dile getiren Yanık, "Hane ziyaretleri, Bakanlığımızın çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Şimdi bu çalışmayı 26 milyon hanemizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Personelimiz kapı kapı dolaşarak girilmedik hane bırakmayacak. Bilgileri tek bir formda birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

'VATANDAŞA GİDİYORUZ'

Bakanlık olarak temel hedeflerinin vatandaşa dokunmak olduğunun altını çizen Yanık, refahını artırmış bir Türkiye için sosyal devlet ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Yanık, "2002'den önce bir vatandaşımız hizmete ulaşmak, bir ihtiyacını karşılayabilmek için kamu kurumlarını kapı kapı gezmek zorunda kalıyordu. AK Parti hükûmetleriyle birlikte bu köhne sistemi geride bıraktık. Talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı sisteme geçtik. Artık biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz" ifadesini kullandı.