Manyas’ta çeltik hasadı dönemi

TÜRKİYE'NİN çeltik ambarlarından birisi olan Manyas ovasında çeltik hasadına başlandı. Çeşidine göre 120-130 günde hasat edilecek hale gelen çeltikteki verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Bu yıl 75 bin dekarda çeltik ekimi yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç "Açıklanan fiyatlardan memnunuz, beklentinin üzerinde açıklandı. Biz piyasanın oluşmasını bekliyoruz" dedi. Üretici Onur Öztürk ise "TMO'nin açıkladığı fiyattan memnunuz. Manyas ve Gönen bölgesinde alım yapılmasını bekliyoruz" dedi.