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Haberler Ekonomi Rüzgar enerjisi sektöründen Almanya’da tanıtım atağı

Rüzgar enerjisi sektöründen Almanya’da tanıtım atağı

25.9.2022

Rüzgar enerjisi sektöründen Almanya’da tanıtım atağı
Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 30 Türk firması, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda görücüye çıkacak. Türk şirketlerinin de bulunduğu 121 kişilik heyet, küresel rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen firmalarının, çeşitli ülkelerin enerji ve sanayi bakanları ile diğer üst düzey kamu yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Anadolu'nun rüzgar enerjisindeki potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtacak.
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