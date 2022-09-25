Rüzgar enerjisi sektöründen Almanya’da tanıtım atağı

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 30 Türk firması, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda görücüye çıkacak. Türk şirketlerinin de bulunduğu 121 kişilik heyet, küresel rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen firmalarının, çeşitli ülkelerin enerji ve sanayi bakanları ile diğer üst düzey kamu yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Anadolu'nun rüzgar enerjisindeki potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtacak.

DİĞER