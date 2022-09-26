‘Kantinci esnafı sıkıntıları aşacak’

İzmir'de bin 300'e yakın kantinci esnafının kayıtlı olduğu İzmir Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Özgür Yavuz, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu.

Kantinci esnafının güncel sorunlarıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Yavuz, "Devletimizi ayakta tutan en büyük güçlerden biri de esnaftır. Biz iki yıl kapalı kaldığımız için pek bir şey ödeyemedik ve devletimiz de bu noktada mağdur oldu. Biz halen kapanma sürecinin yansımalarını yaşıyoruz ve bu süreci hep birlikte atlatacağız.

2023'ten sonra Cumhurbaşkanımızın dediği gibi geriye dönüşlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Maliyetlerimizde azalma olması gerekli" dedi.



● Kantinci esnafının problemleri nelerdir? Sorunları anlatır mısınız?

Bizim birinci problemimiz okul kapılarının düzensiz olması. Güvenlik zafiyetlerinden kaynaklı sorunlarımız var.

Öğrenci çok rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyor. Malum pandemiden çıkabilmiş değiliz ama biz toplum olarak biraz rahatladık. Bizim okul kantinlerimiz, öğrencilerimiz için en güvenli gıdaya ulaşabileceği bölgelerdir.

Bizi 9 kurum denetliyor. Lakin dışarıda sağlıksız besinler tüketebiliyorlar.

Çocuklar dışarıdan nasıl imal edildiği bilinmeyen ürünleri alıyor. Bu sefer hem haksız rekabet hem de çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalınıyor.

Ayrıca 2 yıl süreyle pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri biz olduk. Şimdi de ciddi kira artışlarıyla karşı karşıyayız. Şu anda yaklaşık yüzde 54.69 kira artışı yapıldı. Lakin bazı müdürlerimiz kapalı kaldığımız dönemdeki ÜFE-TÜFE artışlarını da yansıtmak istiyorlar. Bu da yüzde 100 ve üstü kira artışlarına sebep oluyor.

Üçüncü konumuz ise işletme maliyetlerimiz ciddi anlamda yükseldi.

Yüksek elektrik faturaları, eleman maliyetleri işletmeleri zorluyor. Bizim gizli gider olarak tabir ettiğimiz peçete, çöp poşeti gibi giderlerde de artışlar oldu. Bu artışlar doğal olarak öğrenciye yansıyor. Biz burada 4 çeşit yemeği 35 liraya veriyoruz. Giderleri mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz Yılın 180 günü çalışan işletmeleriz ama kantin fiyatlarına tepki oluyor.



AİLE İŞLETMELERİYİZ

● Peki bu problemlerin çözümü olarak neler öneriyorsunuz? Gıda zehirlenmesi olaylarında yaşanan sıkıntılar devam ediyor mu?

Kapıda yaşadığımız sorunları velilerimizi bilgilendirerek çözeceğiz. Ekonomik problemler ise küresel kaynaklı olduğu için pek bir şey diyemiyorum.

Birinci öncelik eğitim. Pek çok okul, kantin gelirlerinden ciddi kazanç sağlıyor.

Dünyanın geçtiği bu süreçten el birliğiyle çıkacağız, bu dönemi hep birlikte atlatacağız. Diğer sorunuza gelince..

İşletmelerimizin tamamının yakınlarına kameralar taktırıyoruz. Bazı öğrenciler dışarıdan yedikleri yiyeceklerden sıkıntı yaşadığında kantinden aldığını söylüyor.

Bizden kaynaklanmış bir olayda toplu gıda zehirlenmesi yaşanır. Öğrenciyle konuştuğumuzda yiyeceği dışarıdan aldığını itiraf ediyor veyahut biz kameralardan onu tespit ediyoruz.

Kantinler aile işletmeleri gibi çalışır.

Hepsi anne ve baba. Kendi yemediği ürünü buradaki çocuklara yedirmez. O yüzden velilerimizin içi rahat olsun.



SADECE TEMASSIZ KART KULLANILACAK



İzmir Kantinciler Odası olarak yaptığınız ve bundan sonra yaşama geçireceğiz projelerden bahsedebilir misiniz?

Dünyada teknoloji hızla büyüyor. Bizim projelerimizden biri de temassız alışveriş. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Tamamen parayı ortadan kaldırıp, kart sistemine geçmek istiyoruz.

Çocuk kartını okutacak ve biz ürünü kendisine vereceğiz. Veliler ise çocuklarının yediği yiyecekleri telefondan takip edebilecekler.

Eğitimlere de önem veriyoruz. Hijyen ve çocuklarla iletişim eğitimini hem oda hem de federasyon olarak gerçekleştiriyoruz. Sürekli olarak da hijyen eğitimi kursları açıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTABAŞI SOHBERLERİ