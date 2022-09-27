Altın 2,5 yılın en düşük seviyesinde

ULUSLARARASI piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarının güçlenmeye devam etmesinin etkisi ile son 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti. Spot altın dün sabah 1626,41 dolar/ ons ile Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü bir hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettirirse altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyorlar. Gram altın dün 964 lirayı gördü. İngiliz hükümetinin vergi paketini duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

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