Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; "Bodrum Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9.dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.