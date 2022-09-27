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Haberler Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12 sözleşmeli bilişim personel alımı için ilan yayımladı.

27.09.2022, 10:20

İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 12 sözleşmeli bilişim personel alımı için ilan yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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