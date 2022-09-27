‘Kentsel dönüşüm için inşaatta güç birliği şart’

Bornova ve Bayraklı Müteahhitler ve İş Adamları Derneği (BOMİAD) Başkanı Caner Tan, uzun yıllardır İzmir'de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ilerleyemediğini belirterek sektörde daha büyük hedefleri yaşama geçirmek için mesleki örgütlenmenin ve güç birliğinin önemine dikkat çekti. Derneğin 250 olan üye sayısını bine yükseltmek istediklerini belirten Caner Tan, sektörde kümelenmeyle daha büyük ölçekli projeleri yaşama geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SÖZ HAKKIMIZ OLMALI

İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı 8 bin inşaat firmasından bin 200 kadarının Bornova ve Bayraklı'da aktif olarak hizmet verdiğini dile getiren Tan, "Ülkemizde her yıl 800 bin yeni konut ihtiyacı bulunuyor. Talep her geçen gün artıyor. Sorunları belediyeler ve Bakanlık nezdinde çözmek için çalışıyoruz. İzmir'de konut sektöründe yapılması gereken daha çok iş var. İnşaatta güç birliği hem sektörü, hem de İzmir'i büyütür. Yeni işbirlikleriyle önemli bir ticari hacme ulaşmak da mümkün" dedi.

Türkiye'de hem coğrafi hem de kültürel olarak farklı bölgelerde farklı konutlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Tan, "Oysa uygulamadaki imar yasası, farklı yerel dinamiklerle örtüşmüyor. İzmirde ise aynı konuda farklı ilçelerden farklı kararlar çıkabiliyor. Burada da fırsat eşitliği sağlanmalı, yani benzer durumlar için benzer uygulamalar yapılmalı. Yasalarda bizlerin de söz hakkı olmasını istiyoruz. Yasa çıkarılmadan önce biz müteahhitlere danışılmasını istiyoruz. Bir diğer önemli konu da kentsel dönüşüm. İzmirde özellikle şehir merkezinde arsa bulmak çok zor. Hem de çok maliyetli. Bu nedenle sosyal donatı alanları ve peyzajıyla ada bazında dönüşümün kolaylaştırılması gerekiyor. Burada hem daire sahiplerinin hem de müteahhitlerin yararına bir model uygulanması çok önemli" şeklinde konuştu.

OFIS VE KONUTA YOGUN TALEP VAR

BORNOVA ve Bayraklı ilçelerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bölgenin hem ofis hem de konut anlamında talep gördüğünü kaydeden Tan, "Sektör firmalarının güç birliği maliyetleri düşürme ve iş yapma konusunda avantaj sağlayacak. Böylece büyük montanlı işlerin yapılması mümkün olur. İzmir'de bunun güzel örneklerini hep birlikte gördük. Müteahhitlik firmalarının yanısıra yapı sektörüne bağlı çalışan, doğrama, seramik, alüminyum gibi farklı iş kollarını da bünyemize dahil etmek istiyoruz. Sektörün iletişimini web sitesi ve WhatsApp grupları gibi kanallar aracılığıyla güncel tutacağız. Birlikte sektörel aktivitelere de imza atacağız" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN