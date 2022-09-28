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Haberler Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi'nin 15 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

28.09.2022, 10:17

Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür" dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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