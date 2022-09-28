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Haberler Ekonomi Emine Erdoğan’a Guterres’ten teşekkür

Emine Erdoğan’a Guterres’ten teşekkür

28.9.2022

Emine Erdoğan’a Guterres’ten teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesiyle 33,8 milyon ton atık geri kazandırıldı. Bu atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sıfır atık konusundaki çabaları için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan da cevaben yaptığı paylaşımda, kısa bir sürede 20'den fazla lider eşi, bakanlar ve uluslararası örgütlerin temsilcilerinin Guterres ile başlattıkları "Sıfır Atığa Küresel Taahhüt"e imza attığını belirtti. Emine Erdoğan, "Birlikte, ortak bir çabayla küresel sıfır atık hedefini başaracağız" mesajını paylaştı.

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