EYT çalışmaları tamamlandı

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunca sürdürülen EYT ile ilgili çalışmada son aşamaya gelindiğini, teknik olarak sürecin tamamlandığını söyledi. Düzenlemenin önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından Meclis'e sunulacağını belirten Bakan Bilgin, masalarında ilk olarak sözleşmeli personel konusu olduğunu da vurguladı.

TÜM KONULAR ÇÖZÜLECEK

Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bilgin, "EYT'de çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

516 BİN KİŞİ KADROYA KAVUŞUYOR

TAŞERON işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz" dedi.



FATMA GÖKSU