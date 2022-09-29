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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 7 sürekli işçi alacak

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 7 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi Sürekli İşçi alıyor.

29.09.2022, 09:27

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 7 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Kılıçarslan Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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