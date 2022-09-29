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Haberler Ekonomi Emekli kampanyaları için son 2 gün

Emekli kampanyaları için son 2 gün

29.9.2022

Emekli kampanyaları için son 2 gün

Bankalar emeklilere yönelik promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyon için henüz başvurmamış ve emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olanlar için 2 gün kaldı. Kampanya 30 Eylül'de sona erecek. 30 Eylül sonrası promosyon sözleşmesi yapan emekliler daha yüksek bir promosyon teklifi ile karşılaştıkları takdirde maaş aldıkları bankadan verilmiş olan promosyonu iade ederek daha yüksek bedel ödeyen bankaya maaşlarını taşıyabilecekler.

Emekli promosyon ödemelerinde o tarihe dikkat! İşte banka banka ödeme tutarları...

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor. Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor. Halen 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor.

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