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Haberler Ekonomi ‘Gelir vergisi düzenlemesi süratle yürürlüğe girmeli’

Gelir vergisi düzenlemesi süratle yürürlüğe girmeli’

29.9.2022

‘Gelir vergisi düzenlemesi süratle yürürlüğe girmeli’

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yılbaşından itibaren her kesimden çalışanın maaşının ciddi şekilde artırılarak enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğine" yönelik açıklamasını son derece yerinde bulduklarını ifade etti.

Eskinazi, "Çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerekir. Günümüzde ya vergi dilimleri enflasyona duyarlı bir şekilde oluşturulmalı ya da enflasyon belli bir seviyeye düşene kadar sabit gelir vergisi oranına geçilmeli" görüşünü dile getirdi.

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