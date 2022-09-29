Geri dönüşüm ürünlerine yurt dışından sipariş yağdı

HOBİ olarak başladığı işinde 7 yılın ardından "Ays Home Made in Aliaga" markasını oluşturan kadın girişimci Aysel Arslan, sosyal medya üzerinden farklı kentlere ve Avrupa ülkelerine ürünler gönderiyor. Doğada kuruyan ya da yanan ağaçları toplayarak lamba, sunum tabağı, kase, mumluk, şamdan gibi malzemelere dönüştüren Arslan'ın kendi ismi ve yaşadığı ilçe Aliağa'dan esinlenerek markalaştığı 200 çeşit ürününe yurt dışından yoğun sipariş geldi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın desteğiyle atölyeye, yakın zamanda da ürünlerini sergilediği bir mağazaya kavuşan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Arslan, ürünlerini başta Almanya olmak üzere Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre'ye gönderiyor. Markasını daha bilinir hale getirmeyi hedefleyen Arslan, özellikle yeteneklerini fark edemeyen kadınlar için eğitim ve yetenek atölyesi kurmak istediğini söyledi.