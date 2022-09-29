İş kurarken gerekli gelişim durakları

Girişimde başarıya ulaşmak için eğitimle birlikte devlet hibe ve desteklerinden yararlanılması da öne geçmenizi sağlıyor.

Yatırımcılara KOSGEB'in finans ve sertifika desteklerinden yararlanılması tavsiye ediliyor.

BAŞARISIZ OLSANIZ BİLE YENİDEN AYAĞA KALKIN

Pes etmeyin. Bugün düştüyseniz ertesi gün ayağa kalkmayı bilin ve hedefinize ulaşana kadar tekrar tekrar deneyin. Tekrar ayağa kalkıp yolunuza devam etmeye istekli olduğunuz sürece başaramayacağınız hiçbir şey yoktur.

● Öncelikle kendinize güvenin

Kendi girişimini kurmanın en önemli gerekliliklerinden biri de kesinlikle kendine güvenmekten geliyor. Kendine güveni olan birey girişime başlamaktan çekinmez. Sonuçta boşuna başlamak başarmanın yarısıdır dememişler.

● İyi bir üniversitede yüksek lisans/doktora yapın

Alanında uzmanlaşmak bir girişimci için en önemli şeylerden biridir. Bu nedenle okuduğunuz bölüm için en iyi eğitim veren üniversiteyi bulmak ve o üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmak bir girişimci adayı olarak bir adım önde olmanızı sağlar.

● Girişimcilikle alakalı kitapları araştırın, okuyun

Kitap okumak girişimcilerin kendilerini geliştirmesi, ilham alması ve yaratıcı olması açısından oldukça önemlidir. Birçok girişimcinin hayatında dönüm noktası olabilecek birkaç kitap önerisi; Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı - Stephen R. Covey, Outliers (Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?) - Malcolm Gladwell, İknanın Psikolojisi - Robert B. Cialdini, Mor İnek - Seth Godin, Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter.

● Pazar araştırması yaparak bütçenizi ayarlayın

Olası problemleri tespit etmek ve karşılaşabileceğiniz risklere karşı alacağınız önlemleri hesaplamak için iyi bir pazar araştırması yapmanız gerekir. Pazar hacmi, rakiplerin neler yaptığı gibi konularda analiz yaparak bütçenizi doğru adımlar atarak ayarlayabilirsiniz.

● Zaman yönetimini öğrenin ve uygulayın

Zaman yönetimi her bireyin üreticiliğini ve verimliliğini arttırmak için öğrenmesi gereken zamanı kontrol etme yöntemlerinden biridir.

Bir girişimci adayı içinse bu durum neredeyse elzemdir desek yeridir.

● Sizden daha tecrübeli kişilerden danışmanlık alın

Seçtiğiniz girişimin yaşatacağı durumlar için deneyimli, tecrübeli kişilerin desteğini almanız zorluk ve karmaşıklıkların önüne geçmesi açısından yardımcı olacaktır.

Bu durumda yanınıza bir ortak almak da tercihleriniz arasında olabilir.

●Başka girişimcilerle tanışın ve network geliştirin

Girişimi kurmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden biri de bu alanda network yaratmanızdır. Pazar alanını tanıma ve pazar alanında olan girişimcileri tespit edip onlarla iletişimde olmanız sizi bir adım önde yapar.

● Girişimcilik üzerine eğitimler alın

Girişiminizi kurmak için gerekli olan sermaye, sektör ve hatta işin kurulacağı şehir bile çok önemli. Bu nedenle girişimcilikle alakalı eğitimler alınabilir, devlet hibe ve desteklerinden yararlanılabilir.

Örnek olarak KOSGEB işletme yönetimi hakkında girişim yapmak isteyenlere sertifika ve eğitimler vermektedir.