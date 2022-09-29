Muhasebede iş yükünü yüzde 70 düşürdüler

Türk firması tarafından KOSGEB desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirilen Mihsap uygulaması, muhasebe süreçlerinde iş yükünü yüzde 70 azaltarak, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. Mihsap uygulaması, insan odaklı süreçleri azaltarak, faturadan e-belgeye, sigorta poliçesinden fişlere kadar muhasebe evrakının tamamını, matrah, KDV, borçlu-alacaklı hesapları, nakit ve pos şeklinde otomatik ayıklayıp, ilgili hesap koduna işleyerek dijital olarak arşivliyor.

Uygulamayı geliştiren Mihsap Yazılım AŞ Kurucusu Mustafa Çağrı Şafak, gelişen teknolojiyle muhasebe süreçlerinin elektronik ortama geçtiğini ve robotik muhasebenin geleceğinin ilk adımlarının Türkiye'de atıldığını söyledi.

Uygulamada mali müşavirler ve muhasebeciler için gerekli bütün kolaylıkların sunulduğunu belirten Şafak, "Uygulama tek tıkla evrakı işleme imkanı sağlıyor ve e-dönüşümle başlayan muhasebenin dijitalleşme sürecini tamamlıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Mihsap Yazılımı ile yüklenen evrak anlamlı muhasebe verisine dönüştürülüyor. Bu sayede muhasebe süreçlerinde iş yükü yaklaşık yüzde 70 azalıyor." diye konuştu.