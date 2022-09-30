‘Enflasyonu yeni modelle çözeceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" temasıyla düzenlediği "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada küresel krizin Türkiye özelinde ortaya çıkardığı fırsatların, tehditlerden daha ağır bastığını söyledi.

POZİTİF SONUÇLAR VERDİ

Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amacı; ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel konjonktürel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf etmek, uzun vadedeyse orta gelir tuzağını aşmaktır. Modelin en önemli sacayağı ise Türk lirasına olan güvenin artırılmasıdır. Ancak modelin başarısı için para politikasının da destekleyici şekilde dizayn edilmesi gerektiği açıktır" dedi.

Nebati şunları söyledi: "Geleneksel anlayışa ters düşen politikamız kimi kesimlerden ön yargılı eleştiriler alsa da özellikle uluslararası ekonomi çevrelerinin ilgisini çekiyor. Nitekim ülkemiz gerçeklerine göre dizayn edilen, sürdürülebilir büyüme odaklı modelimizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat tarafında beklediğimiz pozitif sonuçları verdiğine hepimiz şahitlik ediyoruz."

ÜLKEMIZ DURGUNLUK YASAMADI

NEBATİ, dünya ekonomisinin daraldığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeyi başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisi, yüksek büyüme performansını 2022'nin ilk iki çeyreğinde de sürdürmüştür. Yeni ekonomi politikamızın, Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçladığı aşikar. Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık. Öte yandan, enflasyon sorunu yine ciddi bir mesele olmaya devam edecekti." Nebati ayrıca Bakanlık bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı kurduklarını söyledi