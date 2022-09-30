Rusya’da Türk yaş meyve sebze sektörüne yoğun ilgi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 20-23 Eylül tarihleri arasında 31. kez düzenlenen WorldFood Moscow Fuarı'nda 24 ülkeden 700 katılımcı ve 75 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçi yer aldı. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları ana pazarları olan Rusya'da yeni iş birliklerinin temelini attı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Fuara yoğun katılım gösterip gıda sektörümüzden 65 firma ile yerimizi aldık. Rusya yaş meyve sebzede en önemli pazarımız, meyve sebze mamulleri sektörü için de önemli bir potansiyel pazar durumunda. 2021 yılında Türkiye'nin 148 ülke ve bölgeye 3 milyar 80 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 1 milyar 13 milyon dolarla ilk sırada. Ege'nin ise 2021 yılı 369 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 165 milyon dolarla ana pazarımız" dedi.

KOTA KALKMALI

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33'ünü Rusya'ya gerçekleştirdiğinin altını çizen Uçak, şunları söyledi: "Her ne kadar savaş ortamı olsa da ticaretimiz akıcı bir şekilde devam ediyor. Rus firmalarının ürünlerimize ilgisi her zamanki gibi üst düzeydeydi. Bu süreçten sonra Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan Moskova Büyükelçimiz Sayın Mehmet Samsar'a, Ticaret Başmüşavirlerimiz Sayın Alper Eriten ve Sayın Mustafa Gökçeoğlu'na, Rus- Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan'a ve bizlere destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz." WorldFood Moscow 2022 Fuarı'na Hayrettin Uçak ile Birlik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık katıldı.

EGE'DEN 9 AYDA 98 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı 651 milyon dolar, Ege'nin ise 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fuarda çeşitli etkinliklerin yanı sıra iki ödül töreni; Yılın Yemeği Tadım Yarışması ve WorldFood Organik Yarışması da düzenlendi.