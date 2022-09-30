Sosyal konutta ilk temel 17 ilde

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'de başvurular 5 milyona ulaştı. 31 Ekim tarihinde son bulacak ve ilk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 1 milyon 714 bin genç başvuruda bulundu.

İHTİYACA GÖRE

Proje kapsamındaki ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı açıklanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi. Sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı 17 şehir şunlar: Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

TÜRKIYE DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDIYOR

BALIKESIR'DE, 3 Ekim'de yapılacak "36. Dünya Habitat Günü Etkinliği" öncesinde Kadıköy'deki bir otelde düzenlenen tanıtıma katılan Bakan Kurum, "Dünyanın geçtiği, deyim yerindeyse bu darboğaz günlerinde bile milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye, dünyaya örnek olmaya devam ediyor" dedi. Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat'ın şehirlerde ve tüm yerleşim alanlarında çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ettiğini söyledi.