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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı, 175 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, 175 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli alanlarda 175 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek.

30.09.2022, 09:33

Ticaret Bakanlığı, 175 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 175 denetmen yardımcısı alacak. Bakanlığın konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavıyla gıda, ziraat, kimya, tekstil mühendislikleri, işletme, maliye gibi bölümlerden mezun 175 ticaret denetmen yardımcısı alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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