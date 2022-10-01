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Haberler Ekonomi 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak

17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak

1.10.2022

17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 25 Ekim'de büyük bir coşkuyla atacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 5 bin konutun temelinin atılacağı 17 il ile ilgili bilgi verdi. 5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Aylardır bu projeye hazırlık içindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Sayın Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."

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