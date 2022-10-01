Dövizden TL’ye geçişte tarih kapsamı genişletildi

MERKEZ Bankası'nın Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Buna göre, yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.