Dünya tarım sektörü Antalya’da buluşuyor

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech; 20'den fazla ülkeden 600 katılımcı, 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi 23-26 Kasım tarihlerinde 21. kez Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde buluşturacak. Growtech; sera ve teknolojileri, sulama sistemleri ve teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlayacak.



BİTKİ ISLAHI PAZARI

Growtech katılımcıları en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonellerine tanıtacak. Ziyaretçiler fuarda akıllı tarım teknolojilerini de yakından tanıma fırsatı bulacak. "Keşfet, Büyüt, Kazan" mottosu ile düzenlenen Growtech, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerine sektördeki yenilikleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma imkanı sunacak. Growtech Fuar Direktörü Engin Er, uluslararası organizasyonun global tarım sektörüne çok büyük katkı sağladığını belirterek, "Fuar, uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler ile adeta dünya tarımının buluşma noktası haline geldi. Firmalarımız hedefledikleri pazarlara Growtech ile daha hızlı ve rahat ulaşabiliyor. Uluslararası alıcılar Growtech'te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor" diye konuştu. Er şunları söyledi: "Alan satışlarımız aylar öncesinden tamamlandı. Bu yıl İspanya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 20'den fazla ülkeden katılımcımızı ağırlayacağız. Bunun yanında Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Afrika, Çin ve Güney Kore milli katılım ile Growtech'te olacak. Fuar kapsamında Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleştirilecek."

PLATFORM VERİMİ ARTIRACAK

Katılımcı ve ziyaretçilerin yeni dijital hizmetlerinden Growtech Connect Platformu'nu fuarda deneyimleme fırsatı bulacağını kaydeden Er, "Bu sayede, katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine sahip olabilecek ve ziyaretçilerimiz de tüm bilgileri mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedebilecekler. Platform fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayıp verimi artıracak" diye konuştu.