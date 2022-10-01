Elektrik ve doğalgazda Ekim tarifesi sabit kaldı

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi. EPDK'nın faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi. Doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin Ekim tarifesi sabit kaldı. BOTAŞ'ın internet sitesinde Ekim'e ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.