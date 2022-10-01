Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nin katılımcıları ile bir araya geldi. Erdoğan, 12 farklı ülkeden gelen akademisyen ve ekonomistin katıldığı programda konuşma yaptı. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarıyla, siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğu yerin orantılı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bu program daha çok kalkınma ve özellikle de makro ekonomi alanıyla ilgili hedeflerimizi içeriyordu. Ancak sadece bu adım bile, bir anda ülkemize yönelik hiçbir rasyonel gerekçesi, somut temeli, küresel gelişmelerle ilgisi olmayan bir dizi senaryonun önümüze konmasına yol açtı. Bizi siyasi istikrarsızlığa, sosyal kaosa, terör bataklığına, bölgesel krizlerin içine sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı, Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmak. Hamdolsun milletimizin desteğiyle bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk" dedi.

SON SAHNE EKONOMİK YIKIM

Türkiye'ye yönelik senaryoların son sahnesinin ekonomik yıkım üzerine kurulduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Dünyada ortada herhangi bir savaş, çatışma, gerilim olmadığı, yani görünür hiç bir sebep bulunmadığı halde, açıkça ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz. Yine dünyada, uluslararası toplumun resmen terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların, isim değişikliği hileleri ile kendisine karşı alenen desteklendiği tek ülke yine biziz. Daha bölgemizdeki insani krizlerin tüm yükünü kayda değer destek almadan taşıyor oluşumuzu, bunun yol açtığı siyasi, ekonomik ve sosyal bedelleri saymıyorum" diye konuştu

'YENİ BİR MODEL OLUŞTURDUK'

"İşte böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp, yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk" diyen Erdoğan, "Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla, küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk" dedi.

'TEDBİRLERİ DE ALIYORUZ'

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarırken, aynı zamanda enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz."

'YASANAN KÜRESEL KRİZLER BİZİM DOGRULUGUMUZU KANITLADI'

DÜNYANIN salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni sınamaları, anlamaya ve uyum sağlamaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak biz bu sınamaları oldukça uzun bir süredir yaşadığımız için diğer ülkelerin önünden gittiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle iktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde ve uyguladığımızda, pek çok çevrenin akıntıya karşı kürek çekme derecesinde garipsediği yaklaşımlarımız vardı. Buna karşılık yaşanan her küresel kriz, bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir" dedi.