Avrupa’da enflasyon 3 ülkede yüzde 22’nin üzerinde

RUSYA-UKRAYNA savaşının etkisinin giderek daha görünür hale gelmesiyle 3 Baltık ülkesinde enflasyon yüzde 22'nin üzerine çıktı. Euro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon eylülde yüzde 9,1'den 10'a yükselerek euronun piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez çift haneleri gördü. Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da 9,5, İspanya'da 9,3, Belçika'da 12, Yunanistan'da 12,1, Avusturya'da 11, Slovenya'da 10,6, Slovakya'da 13,6, Hollanda'da 17,1, Letonya'da 22,4, Litvanya'da 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü. İtalya'da eylülde yıllık enflasyon yüzde 9,5 olurken, Fransa'da ise yüzde 6,2 ile en düşük oran şeklinde tespit edildi.

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