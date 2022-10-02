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Haberler Ekonomi Fabrika gibi okuldan milli teknolojiye destek

Fabrika gibi okuldan milli teknolojiye destek

2.10.2022

Fabrika gibi okuldan milli teknolojiye destek

İZMİR'İN Buca ilçesindeki Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik ve elektrikli ürünler üreterek 9 ayda yaklaşık 2 milyon lira ciro elde etti. 'Milli ve yerli teknoloji' hamlesine katkı sağlayacak projeler yürüttüklerini belirten Lise Müdür Başyardımcısı İsmet Aslan, "Fabrika okul konseptine uygun olarak hem üretim hem ders yapıp, ekonomiye katkı sunuyoruz" dedi.

1020 öğrencileri olduğunu belirten Aslan, "Farklı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüllerimiz, tescilli 5 ürünümüz ve markamız var. Öğrencilerimiz, hem mesleki eğitimlerini alıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu.

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