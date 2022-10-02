İşverenler 4. çeyrekte işe alımı hızlandıracak

MANPOWERGROUP İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre, Türkiye'deki şirketler önümüzdeki çeyrekte yüzde 27'lik Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım piyasası yaratacak. Türkiye'deki işe alım beklentileri, EMEA Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı.

Türkiye'den ankete katılan 1.025 işveren yılın son çeyreğinde ülkemizde yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri her ikisi de yüzde 26 NEO puanına sahip Marmara ve İç Anadolu bölgeleri oldu. Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, "Türkiye'deki işe alım beklentilerinde görülen üç aylık artış, EMEA bölgesinde bildirilen en yüksek 3 aylık artış olup bölgenin 3 aylık artış ortalamasını 16 puan geride bıraktı" dedi.