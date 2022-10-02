İZTO seçimlerinde bir ilk yaşandı

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) seçimleri yarın yapılacak. İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in tek aday olarak girdiği seçimde komite ve meclis üyesi seçimleri öncesi bir ilk yaşanıyor. 80 komitenin 66'sı tek liste ile seçime girecek. 14'ünde ise yarış olacak. 66 komitenin tek liste çıkarmasının Özgener'in dört yıllık başkanlığı döneminde uzlaşı sağlamasının sonucu olduğu belirtiliyor. Fuar İzmir'de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçilecek. Meclis üyeleri ise İZTO başkanını belirleyecek.

İZTO'da sadece reklamcılık, hafriyat, mobilya, gayrimenkul değerlendirme, mimarlık, iklimlendirme, restoran, demirçelik, et ve hayvancılık, seramik, plastik, mesleki danışmanlık, inşaatçılık ve lojistik komitelerinde çift liste yarışacak. Özgener Eylül ayı başında adaylığını açıklarken, "Devam ettirdiğimiz ve aynı heyecanla hayata geçirmeyi dilediğimiz yeni projelerimizin bizlere yüklediği sorumlulukla yeniden aday olma kararımı sizlerle paylaşıyorum" demişti.

FATİH ŞENDİL