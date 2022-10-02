Manisa’ya 4 bin 100 sosyal konut yapılacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa genelinde Ahmetli'ye 78, Demirci'ye 140, Gördes'e 100, Salihli'ye 180, Akhisar'a 267, Alaşehir'e 240, Kırkağaç'a 230, Kula'ya 500, Saruhanlı'ya 100, Soma'ya 100, Şehzadeler'e 1415, Yunusemre'ye 750 konut olmak üzere toplam 4 bin 100 konut yapılacağını söyledi.

Hızlı, "Türkiye ve Manisa ilk temelin atılacağı günü bekliyor. Manisa'da 12 ilçede başvurular üst seviyede. Altyapılı konut arsası ve yapılacak iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK