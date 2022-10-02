Medinova Hastanesi yeni cihazlarla güçlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni teknolojilerle sağlıkta referans merkezi haline gelen Özel Medinova Hastanesi büyümesini sürdürürken, son olarak kuruluşa kalp hastalıkları, aritmi ve EPS hastalıkları için akıllı gözlük ve EPS cihazı alındı. Cihazların kurulumu başarıyla tamamlanırken hastane hizmet ağını güçlendirdi.

Özel Medinova Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Doktor İbrahim Kocaoğlu, "Aydın'da ilkleri hayata geçiren hastanemiz, kalp hastalıkları, aritmi ve EPS konusunda da hizmet veriyor. Hastanemiz yılda 200 aritmi ve EPS hastasına hizmet sunuyordu. Artık aritmi ve EPS hizmeti, alınan yeni cihazlarla hastalara haftanın belirli günleri değil her gün verilebilecek. Bununla birlikte Türkiye'de sadece üç merkezde bulunan akıllı gözlük ve yeni alınan EPS cihazıyla hastanemiz dışarıdan teknik ekibe destek duymadan kalp pili, aritmi ve EPS hizmetini eksiksiz sunacak" diye konuştu.

RAMAZAN AYDEMİR