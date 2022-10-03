Pastacılara düşük fiyatla krem şanti ve ayçiçek yağı

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, kurdukları kooperatif aracılığıyla İrlanda'dan ithal edecekleri 47 ton krem şantiyi kilosu 45 liradan, Ukrayna üzerinden gelecek 18 litrelik ayçiçek yağını da 480 liradan üyelere dağıtacaklarını söyledi. Sınırlı Sorumlu Şekerciler ve Pastacılar Temin Tevzi Kooperatifi olarak üyelerine piyasa fiyatlarının altında rakamlarla hammadde sağlamaya devam ettiklerini belirten Esen, "İrlanda'nın dünyaca ünlü Caselle marka krem şantisini, bir aracı kurum vasıtasıyla ithal ettik. Ürün hem kaliteli, hem daha ucuz. Ayçiçek yağıyla ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Türkiye'de 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 620 lira ile 655 lira arasında" dedi. Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çikolata ile ilgili çok iyi fiyatlar aldık. Toz krema, toz şanti, jöle gibi ürünleri yüzde 25 daha ucuza alabileceğiz. Üçüncü un tırı önümüzdeki hafta gelecek."

DİĞER