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Haberler Ekonomi Sofralık zeytin ihracatı 110 bin tonla rekor kırdı

Sofralık zeytin ihracatı 110 bin tonla rekor kırdı

3.10.2022

Sofralık zeytin ihracatı 110 bin tonla rekor kırdı
Türkiye'nin bu sezon sofralık zeytin ihracatı yüzde 24'lük artışla 110 bin tonla tarihin en yüksek rakamına ulaştı. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre sofralık zeytinden elde edilen döviz tutarı ise yüzde 15'lik artışla 173 milyon dolara ulaştı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, "Önümüzdeki sezon ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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