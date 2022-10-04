Denizli’de Büyükşehir ve Pamukkale’den güç birliği

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin altyapısını, Pamukkale Belediyesinin ise üstyapısını tamamladığı Deliktaş mahallesindeki Üstyapı hizmete açıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile vatandaşlar katıldı. Başkan Zolan "Geriye dönüp baktığımızda tüm sıkıntıların bittiğini görüyoruz. Şimdi sapasağlam bir altyapımız var" dedi.

Örki ise "Başkanımız Sayın Osman Zolan sayesinde devasa bir altyapı çalışması yapıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 1 milyon 100 bin metrekarelik çalışmayı aynı anda yaptık" dedi.

SEBAHATTİN ALP