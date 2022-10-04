Emekliye enflasyon farkı yüzde 7’yi aştı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 oldu.

Bu arada 2022 yılının ikinci yarısı özelinde enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, ağustos ayında yüzde 1,46 eylül ayında ise 3,08 çıktı. Buna göre 3 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 7.06'ya ulaştı. Ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyonun da eklenmesi halinde bu oran daha da yükselecek. Bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur ve emeklilerin 2023 zam oranları belli olacak.