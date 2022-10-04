  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Son dakika... Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımlarını 299,99 liradan başlayan fiyatla satma kampanyası düzenledi.

04.10.2022, 09:40

THY’den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 229.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. THY, düzenlediği erken rezervasyon kampanyası ile her şey dahil tek yön 299.99 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanına uçma imkânı sunuyor.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN GEÇERLİ

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim 2022 tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edebilecek

SADECE THY SEFERLERİNDE GEÇERLİ

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyada , Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferleri ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak

TÜRKİYE BİR BAŞKA GÜZEL!
4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL'den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA