THY’den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 229.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. THY, düzenlediği erken rezervasyon kampanyası ile her şey dahil tek yön 299.99 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanına uçma imkânı sunuyor.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN GEÇERLİ

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim 2022 tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edebilecek

SADECE THY SEFERLERİNDE GEÇERLİ

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyada , Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferleri ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak

4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL'den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun.