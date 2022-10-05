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Haberler Ekonomi Anaokulu desteği ödenmeye başlıyor

Anaokulu desteği ödenmeye başlıyor

5.10.2022

Anaokulu desteği ödenmeye başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi bir başvuru yok, vatandaşların çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli. Ailelerimizin çocuklarına anaokulu için ödedikleri sabit miktar neyse onu doğrudan biz karşılıyoruz" dedi.

Yıllık 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktaran Yanık, "Vatandaş kendisi ekstra hiçbir şey yapmayacak. Herhangi bir başvuru, herhangi bir takip, herhangi bir yerden bir parayı çekip başka bir yere yatırmak yok" dedi.

Bakanlığın Genel Sağlık Sigortasını bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşa ulaştırdıklarını belirten Yanık, "Bu kapsamda 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık." diye konuştu.

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