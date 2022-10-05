EYT ile ihracatçıya yeşil pasaport 2. torba yasada

AK Parti, KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasa teklifini ikiye bölerek TBMM gündemine taşıyacak. EYT ve ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler ikinci torba teklifte yer alacak. AK Parti'nin bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı torba yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler için bakanlıklardan talep yağdı. İstenen maddeler 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi görüşü benimsendi.

KUR KORUMALI UZUYOR

İlk torba yasa teklifinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan bazıları şöyle: "Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 'e kadar uzatılması. 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi." İkinci ve önemli torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA