Enflasyon hesabında doğruluk kriteri esas

MUHALEFETİN, TÜİK'in enflasyon verileri için oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarına en iyi yanıtı "enflasyon hesaplama yöntemi" verdi. AB standartlarına göre hesaplanan enflasyon, "TÜİK ve açıklanan rakamlara" dönük yaratılmaya çalışılan algıyı da çökertti.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Meclis'te TÜİK verilerinin hatasızlığını tek tek gösterdi. Türkiye, AB'nin tüm istatistiklerini düzenleyen EUROSTAT'a üye. TÜİK enflasyon hesaplamalarını EUROSTAT'A göre yapıyor ve tüm verileri aylık olarak paylaşıyor. Sepet oluşturularak 81 ilde, 225 ilçede bu ürünlerin fiyatları toplanıyor. 5'in üzerindeki zincir marketten satılan ürünlerin kasadan geçen barkot verileri toplanıyor. TÜİK 560 bin fiyatı değerlendiriyor.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA