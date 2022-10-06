İyilik platformu

Malatya Platformu İzmir İl Başkanlığı, toplumsal fayda sağlanmasına yönelik projelere ve etkinliklere yenilerini ekliyor. "Yaşadığı şehre kan verenler" sloganıyla harekete geçerek Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'ni ziyaret eden platform üyeleri, topluca kan bağışında bulundular. Yakın ilgileri nedeniyle Kan Merkezi Ege Bölge Müdürü Dr. Barış Dolaş ile tüm merkez çalışanlarına teşekkür eden Malatya Platformu İzmir İl Başkanı Hacı Vakkas Benli, bir sonraki sosyal sorumluluk projelerinin 44 ihtiyaç sahibi öğrenim çağındaki çocuğu giydirmek olduğunu söyledi.

DESTEKTEN MUTLU OLDUK

Kıyafet yardımına destek olduklarını belirten İzmir Malatyalılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Celal Ovagül ise "Her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almaya çalışıyoruz. Malatyalı iş insanlarımızın da desteğiyle İzmir'de yaşayan hemşehrilerimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Ziyaretin ardından Dr. Barış Dolaş, Malatya Platformu üyelerini kan bağışı için sedyede görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, tüm hasta ve hasta yakınları adına kendilerine teşekkür etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan platformun İzmir İl Başkanı Benli de "Tüm üyelerle birlikte, kan ihtiyacı olan birilerine destek olabildiğimiz için çok mutlu olduk" dedi.

TOLGA TEKİN