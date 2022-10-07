AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan dar gelirliye destek paketi açıklaması

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Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan dar gelirliye destek paketi açıklaması.

Elitaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

AR-GE desteklerini 2 buçuk milyon liraya çıkarıyoruz.

ÖĞRENİM KREDİSİ

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranın göre faiz eklenecek.

İCRA TAKİBİ

2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Tıp fakültesinde okuyan son sınıf asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Tıp'ta okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 liralık ücret ödemesi yapılıyor.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engelli aylıklarında engel düştüğü rapor ilan edildiğinde herhangi bir ödeme varsa bunun geri ödemesi yapılmayacak.