Bakan Bilgin’den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunca "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu, tek tip bir düzenleme" dedi. Bakan Bilgin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında şu mesajları verdi:

Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclis'e intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. EYT düzenlemesi çıkacak. * O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadı. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız. Kamuda çalışma tek tip olacak.

HAKAN TEKİN / ANKARA