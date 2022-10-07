Buharkent’teki süt tesisinde 500 kişiye iş

Aydın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt fabrikası yatırımında sona gelindi. Fabrika bölgedeki 20 bin üreticiden süt toplayacak ve 500 kişiye istihdam sağlayacak. Kaanlar Süt, Gıda, Sanayi şirketine ait fabrika, Türkiye'nin en büyük süt tesislerinden biri olacak. Günde bin ton sütün işleneceği fabrika aynı zamanda Türkiye'nin en büyük peynir üretim tesisi yapılacak.

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan, yeni fabrikada klasik gıdaların yanı sıra ihracat değeri yüksek katma değerli ürünlerin de üretileceğini söyledi. 32 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kaan, "Uzun ömürlü UHT süt, peynir, kaşar, tereyağı gibi ürünler imal edeceğiz. AB ülkelerine sıvı protein üretimi yapacağız. İhraç ettiğimiz süt ürünlerinin sayısını da artıracağız" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ