İTB Meclis Başkanı Kocagöz: Aday değilim

İZMİR Ticaret Borsası'nda iki dönem yönetim kurulu başkanvekilliği, iki dönem de Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Barış Kocagöz, yarın yapılacak seçimde aday olmayacağını bildirdi. Borsada Cumartesi günü Meclis başkanlığı, Meclis Divanı ve yönetim kurulu ile yönetim kurulu başkanlığı seçimi olacak. Kocagöz, "Bunca yıl farklı emekler verdikten sonra artık borsamızda almış olduğum görevleri daha genç üyelerimize devrederek, yeni nesillere şans vermenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle, yeni dönemde Meclis başkanlığına aday olmayacağım" diye konuştu.

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