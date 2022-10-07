THY Eylül’de 7,3 milyon yolcu taşıdı

THY, 2022 yılı eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Verilere göre söz konusu ayda arz edilen koltuk kapasitesini 2019 yılının yüzde 15,9 üzerine çıkardı. Bu ay da toplam 7,3 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 85,4 doluluk oranına ulaştı.

Havayolu şirketinin dış hat doluluk oranı yüzde 84,9; iç hat doluluk oranı ise yüzde 90,2 olarak gerçekleşti. Eylül ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı ve 145 bin tona ulaştı. Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 oldu.

9 AYDA 53,9 MİLYON YOLCU

Ocak – Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik verilerine göre THY, 9 aylık dönemde taşınan yolcu sayısı 53,9 milyon olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemlerde yolcu doluluk oranı yüzde 79,7 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluk oranı ise yüzde 79 seviyesinde ulaştı.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak – Eylül döneminde 2019 yılında 140,6 milyar iken, 2022 yılında 150,9 milyar olarak gerçekleşti. 9 aylık dönemde toplam taşınan Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.