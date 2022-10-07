Uygun fiyatla arpa ve mısır satışı tekrar başlıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Nebati, toplantıyı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyeleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantıda gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gelişmeler analiz edilirken, üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi.

Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak